Tatlılarla arasında karşılaştırma yapıldığında kalorisi daha düşük olan dondurmanın yaz aylarının vazgeçilmez bir ara öğünü olduğunu belirten Karataş, “Yaz aylarında kalorisi az 3 top dondurma mutluluğuna kim hayır diyebilir” diye konuştu.