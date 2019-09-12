Dondurma Nasıl Yapılır?

Dondurma genelde paket halinde ya da açık şekilde hazır olarak, yazın ferahlamak amacıyla tüketilen bir soğuk tatlıdır. Evde pratik bir dondurma hazırlamanız için önerilecek bir tarif sunalım. Deneyin memnun kalacaksınız!

Dondurma Malzemeleri:

1 Litre Yağlı Süt

1 Su Bardağı Toz Şeker

1 Tatlı Kaşığı Toz Salep

1 Çay Kaşığı Vanilya

Dondurma Hazırlanışı: