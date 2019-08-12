Gizem Akdağ, 3 Ağustos günü saat 15.00 sıralarında bakkaldan dondurma almak içim Ata Mahallesi'ndeki evlerinden çıktı. Ancak, aradan uzun süre geçmesine rağmen eve dönmedi.

Ailesi, endişeye kapılarak önce bakkalda ardından da gidebileceği yerlerde Gizem'i aradı. Aramalarından sonuç alamayan aile, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Aradan 9 gün geçmesine rağmen Gizem'in izine rastlanmadı.

Borderline kişilik bozukluğu rahatsızlığı olan kardeşini sokak sokak gezerek arayan ağabey Sercan Akdağ, "Gizem 9 günden beri kayıp. Her yerde arıyoruz. Ama şu ana kadar hiçbir haber alamadık. Aramalarımız devam ediyor. Hayatından endişe ediyoruz. Bulan ve görenlerin insanlık namına en yakın polis ve jandarma karakoluna haber vermelerini istiyoruz" dedi.