06 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Borçka ilçe sınırlarında, Karçal Dağları'nın kuzeybatısında, deniz seviyesinden 1550 metre yükseklikte yer alan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, karla kaplı ormanlarıyla kış güzelliğine büründü.
AA'nın haberine göre bozulmamış doğası, yürüyüş yolları ve kamp alanlarıyla doğa tutkunlarının vazgeçilmezi tabiat parkına adını veren Karagöl'ün yüzeyi de geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.
İlkbahar ve yaz aylarında yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu, kırmızı ve kahverenginin farklı tonlarını sergileyen tabiat parkındaki kış güzelliğini görmek isteyenleri, karla kaplı ormanlar ve buz tutmuş Karagöl karşılıyor.
Tabiat parkına günübirlik tatil ve piknik yapmak için gelen yerli ve yabancı turistler, kar kalınlığının yer yer 30 santimetre olduğu göl çevresinde yürüyüş yapıp ve fotoğraf çektirerek doğanın tadını çıkarıyor.Tehlikeye aldırmadan gölün yüzeyinde yürüyen hatta horon vuranlar oluyor.
"İLK DEFA KIŞIN GÜZELLİĞİNİ YAŞAMA FIRSATIM OLDU"
Tabiat parkının gezen Sevil Karaca, yaptığı açıklamada, doğasına hayran olduğu Artvin'e Tekirdağ'dan geldiğini söyledi. Borçka Karagöl'e daha önce mayıs ayında geldiğini belirten Karaca, "Şu an buz tutan gölün üzerindeyim. Çok güzel bir görüntü var. Gölün üzerinde hem yürüyoruz hem kayıyoruz hem de doğa fotoğrafları çekiyoruz" dedi.
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