Emre Özkan ise Karagöl'ün buz tuttuğunu duyunca bu güzelliği görmek için arkadaşlarıyla Artvin'den geldiklerini belirtti. Yolda kar olduğu için araçlarını yarı yolda bırakmak zorunda kaldıklarını ve yaklaşık yarım saat yürüyerek göle ulaştıklarını anlatan Özkan, "Her şeye rağmen onca zahmete değdi. Çok güzel bir ortam var. Herkes bu güzelliği görmeli" diye konuştu.