"Yazın insanlar dinlenmek ve piknik yapmak için buraya geliyor. Çok güzel manzarası var. Kışın fotoğrafçılar gelip donan gölü çekiyor. Şu anda buzun üzerindeyiz. Gölün tamamen donduğu dönemlerde, buzun üzerinden karşı kıyıya giderek hayvanlar için ot taşıyorduk." diye konuştu.