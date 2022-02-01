AA

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde son günlerde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle Van Gölü'nün kuzeyinde bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü dondu.

AA'nın haberine göre bölge sakinleri, soğuk hava nedeniyle donarak yüzeyi doğal buz pistine dönen gölde tehlikeye aldırış etmeden hem kaydı hem de futbol oynadı.

Köylülerden Orhan Emen, "Gençlerimiz de donan göl üzerinde oyunlar oynuyor, burayı bir eğlence merkezine dönüştürüyorlar. Burasını turizme kazandırmak için uğraşıyoruz." dedi.

İlhami Paşa da her sene donan gölün yüzeyinde futbol oynayarak eğlenceli zaman geçirdiklerini aktardı.