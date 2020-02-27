27 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Donan Çıldır Gölü üzerinde turistlerin atlı kızak keyfi - ARDAHAN
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Çıldır gölünü ziyaret eden kafileden görüntüler- Kafilenin atlı kızaklarla göl yüzeyinde gezinti yapması- Kafileden Güliz Yaldız'ın konuşması- Kafile üyelerinin göl yüzeyinde halay çekmesi
Donan Çıldır Gölü üzerinde turistlerin atlı kızak keyfi. ARDAHAN (AA) - Ardahan'ı ziyaret eden turistler, yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakla gezinti yaptıktan sonra halay çekerek gönüllerince eğlendi.Ardahan-Kars sınırında yer alan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra 2'nci büyük gölü olan Çıldır'da, göl yüzeyindeki buz tabakası özellikle kıyı kesiminde 40 santimetreye kadar ulaştı.Hafta içi olmasına rağmen bölgeye gelen turist kafileleri, güneşli havayı fırsat bilerek atlı kızak keyfini yaşadı, buz üstünde halay çekti.Ziyaretçilerden Güliz Yaldız, Adana'dan bölgeyi ziyarete geldiğini söyledi.Çıldır Gölü'nün donmuş halini herkesin görmesi gerektiğini ifade eden Yaldız, "Bizim buralarda ruh var, tarih var. Biz buraları gezerken bunu yaşıyoruz. Her dönem ailece buraya gezmeye geliyoruz. Bu doğal güzelliğin daha da değerlendirilmesi gerekiyor." diye konuştu.Atlı kızakçılardan Tekin Akçay da son günlerde bölgeye gelen turistler nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Bugün özellikle Adana'dan gelen gruplar vardı. Misafirlerimizle birlikte müzik eşlinde hem atlı kızak keyfini yaşattık, hem halay çektik. Amacımız buraya gelen turistlerimize unutulmaz bir an yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!