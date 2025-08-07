Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Donald Trump-Vladimir Putin görüşmesine dair iddia | Dış Haberler

        Donald Trump-Vladimir Putin görüşmesine dair iddia

        ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki günlerde görüşmesi beklenirken, ABD basınından önemli bir iddia geldi. İddiaya göre, ABD tarafı, ikilinin bir araya gelmesi için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Vladimir Putin görüşmesini şart koşuyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.08.2025 - 22:47 Güncelleme: 07.08.2025 - 23:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "ABD tarafı görüşme için şart koşuyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin ilerleyen günlerde yapılması konusunda mutabık kalındığını bildirmişti.

        ABD basını ise konuya dair önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

        ABC News ve New York Post'un haberlerine göre, ABD tarafı, görüşmenin gerçekleşmesi için Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesini şart olarak öne sürüyor.

        ABC News'e konuşan Beyaz Saray yetkilisi, Putin-Trump görüşmesinin nerede ve ne zaman yapılacağına dair herhangi bir plan yapılmadığını ifade etti.

        PUTİN'İN AÇIKLAMALARI

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li mevkidaşı Donald Trump ile görüşmesi için Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) uygun yerlerden biri olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Putin, Kremlin Sarayı’nda BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı ağırlarken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        ABD Başkanı Trump ile gelecek günlerde bir araya geleceğini belirten Putin, her iki tarafın da üst düzeydeki görüşmeye ilgi gösterdiğini söyledi.

        Putin, zirvenin hangi ülkede gerçekleşeceği yönündeki soru üzerine, "Bu tür görüşmeleri organize etmeye yardımcı olmaya hazır pek çok dostumuz var. Bu dostlarımızdan biri de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı. Sanırım karar vereceğiz ancak burası uygun, oldukça uygun yerlerden biri olacak." yanıtını verdi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir araya gelme ihtimalini değerlendiren Putin, bunun mümkün olduğunu ancak gerekli koşulların henüz oluşmadığını belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'tan İrlanda'da gövde gösterisi!
        Beşiktaş'tan İrlanda'da gövde gösterisi!
        Karabük'te alevler yeniden yükseldi
        Karabük'te alevler yeniden yükseldi
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        Bakan Fidan'dan Şam ziyareti açıklaması
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        Başakşehir, Norveç'te avantajı kaptı!
        Başakşehir, Norveç'te avantajı kaptı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Morata, İtalya yolcusu!
        Morata, İtalya yolcusu!
        Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu!
        Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu!
        Emlak vergisinde sert artış
        Emlak vergisinde sert artış
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Habertürk Anasayfa