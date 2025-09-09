Habertürk
        Haberler Dünyadan Donald Trump'tan, Tom Hanks kararı - Magazin haberleri

        Donald Trump'tan, Tom Hanks kararı

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD Askeri Akademisi'nin mezun grubunun, oyuncu Tom Hanks'i ödüllendireceği etkinliği iptal etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 10:38 Güncelleme: 09.09.2025 - 10:39
        Donald Trump'tan Tom Hanks kararı
        ABD Askeri Akademisi'nin Mezunlar Derneği, haziran ayındaki açıklamasında, her yıl sunulan 'Sylvanus Thayer Ödülü'nü bu sene ünlü oyuncu Tom Hanks’e vermeyi planladığını duyurmuştu. Dernek, Hanks’in; gazileri, orduyu ve ABD’nin uzay programını destekleyen kariyeri dolayısıyla bu ödüle lâyık görüldüğünü ifade etmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, 'West Point' olarak bilinen ABD Askeri Akademisinin (USMA) mezun grubunun, oyuncu Tom Hanks'i ödüllendireceği etkinliği iptal etti. Washington Post'un haberine göre; mezunlar grubunun başkanı ve ABD ordusundan emekli albay Mark Bieger, açıklamasında, akademinin "25 Eylül'de planladığı Thayer Ödül Töreni'ni düzenlemeyeceğini" bildirdi.

        Mark Bieger; "Bu karar, Akademi'nin, öğrencileri dünyanın en ölümcül gücü ABD ordusunda subay olarak liderlik etmeye, savaşmaya ve kazanmaya hazırlama temel misyonuna odaklanmaya devam etmesini sağlıyor" ifadesini kullandı.

        The Hill haberine göre, oyuncu Tom Hanks'e verileceği duyurulan ödülün tevdi töreni "ani şekilde" iptal edildi. Törenin iptal nedenine dair açıklama yapılmadı.

        "ÖNEMLİ BİR HAMLE"

        Donald Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada; "Muhteşem West Point'ımız, Tom Hanks'in ödül törenini akıllı bir şekilde iptal etti. Önemli bir hamle" ifadesini kullandı.

        1956 doğumlu oyuncu ve yapımcı Tom Hanks'in, yakın dönemde Trump ve destekçilerine yönelik eleştirileri medyaya yansımıştı.

        TOM HANKS VE ROLLERİ

        West Point Mezunlar Derneği, hazirandaki açıklamasında, her yıl sunulan 'Sylvanus Thayer Ödülü'nü bu sene Tom Hanks'e vermeyi planladığını duyurmuştu. Dernek, Hanks'in; gazileri, orduyu ve ABD'nin uzay programını destekleyen kariyeri dolayısıyla bu ödüle lâyık görüleceğini bildirmişti. Hollywood'un Akademi Ödüllü oyuncularından Tom Hanks'in, 'Apollo 13' ve 'Er Ryan'ı Kurtarmak' dâhil birçok filmdeki rol ve yapımcılık katkıları kayda geçirilmişti.

        AKADEMİ VE ÖDÜL

        'West Point' olarak bilinen USMA, New York kentinin Hudson Nehri kıyısında yer alıyor. Ülkenin en eski askeri üslerden biri üzerine kurulu akademi, ABD ordusunda subay olarak görev yapacak öğrencileri eğitiyor. Yılda bir kez verilen ödül, akademinin "babası" Sylvanus Thayer'in onuruna "Görev, Onur, Vatan" mottolarını örnekleyen kişilere tevdi ediliyor. Ödülün önceki sahipleri arasında eski ABD başkanları; Dwight Eisenhower ve Ronald Reagan, ABD'li astronot Neil Armstrong da yer alıyor.

