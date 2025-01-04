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        Haberler Dünya Donald Trump'tan Orta Doğu'ya kritik atama | Dış Haberler

        Trump, ekibinde görev alacak 3 yeni adayını açıkladı

        ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump, yönetimindeki 3 görev için yeni adaylarını duyurdu. Trump, Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcılığı için daha önce Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü yapan Morgan Ortagus'u aday gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 12:21 Güncelleme: 04.01.2025 - 12:21
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        Donald Trump'tan Orta Doğu'ya kritik atama
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        Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Tallin Büyükelçiliği ve Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcılığı için adaylarını açıkladı.

        Tallin Büyükelçiliğine Roman Pipko'yu aday gösterdiğini duyuran Trump, Estonya'da doğup büyüyen ve "yasal" bir göçmen olan Pipko'nun şu ana kadar ABD'yi birçok görevde temsil ettiğini kaydetti.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğüne de Tammy Bruce'u aday gösteren Trump, "Tammy, yirmi yılı aşkın bir süredir Amerikan halkına gerçeği sunuyor." ifadesini kullandı.

        Trump, ayrıca daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü yapan Morgan Ortagus'u Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcılığına aday gösterdiğini açıkladı.

        ABD'de başkanın büyükelçi atamalarını, Senatonun onaylaması gerekiyor.

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        #Donald Trump
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