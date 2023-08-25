Donald Trump neden teslim oldu? Eski ABD Başkanı Donald Trump hapse mi girdi?
45. ABD Başkanı Donald Trump, seçime müdahale davası ile ilgili Georgia'da teslim oldu ve sabıka fotoğrafı çektirdi. Trump, ABD tarihinde sabıka fotoğrafı çekilen ilk başkan oldu. İşte, Trump neden tutuklandı ve hapse mi girdi soruları ile ilgili bilgiler...
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2017-2021 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Donald Trump, bir kez daha seçime müdahale davasıyla ilgili gündem olmuş durumda! Ülkemizin yanı sıra dünya genelinde de büyük bir yankı uyandıran haberin ayrıntılarına ilişkin bilgileri bir araya getirdik!
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TRUMP NEDEN TUTUKLANDI?
Eski Başkan Trump, ABD'de Georgia eyaleti 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında teslim oldu.
2024 Başkanlık seçimlerine adaylığını koyan Trump, tarihte sabıka fotoğrafı çekilen ilk ABD başkanı oldu.
Trump, bağış toplamak için bu fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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TRUMP HAPSE GİRDİ Mİ?
Seçime müdahale davasında Georgia'da teslim olan Trump, Fulton Bölge Hapishanesi tarafından yapılan işlemlerin ardından tahliye edildi.
Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrıldı.
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BİR İLK GERÇEKLEŞTİ!
Daha önce kendisine yönelik üç ayrı dava için yetkili makamlara teslim olan Trump'ın hiç tutuklama dosyası için sabıka fotoğrafı çekilmemişti.
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