2017-2021 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Donald Trump, bir kez daha seçime müdahale davasıyla ilgili gündem olmuş durumda! Ülkemizin yanı sıra dünya genelinde de büyük bir yankı uyandıran haberin ayrıntılarına ilişkin bilgileri bir araya getirdik!