Donald Trump mahkemeden mezuniyet izni aldı

Nisan ayı başında; "O harika bir öğrenci ve bu kadar başarılı olmasından gurur duyuyorum. Yıllarca annesi ve babasıyla birlikte mezuniyetini sabırsızlıkla bekliyordu ve öyle görünüyor ki yargıç benim bu dümen davadan kaçmama izin vermeyecek" diyen Trump, "Bu sahte bir dava" demişti. Ancak yargıç Merchan, "17 Mayıs tarihinin bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Sayın Trump o tarihte oğlunun mezuniyet törenine katılabilir" dedi.