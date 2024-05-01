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        Haberler Dünyadan Donald Trump mahkemeden mezuniyet izni aldı - Magazin haberleri

        Donald Trump mahkemeden mezuniyet izni aldı

        'Sus payı' olarak adlandırılan davada yargılaması süren Donald Trump, oğlu Barron'un lise mezuniyeti için mahkemeden izin istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 16:15 Güncelleme: 01.05.2024 - 16:15
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        • 1

          Eski ABD Başkanı Donald Trump, dün görülen 'sus payı' davasında mahkeme yargıcından oğlu Barron'un gelecek ayki lise mezuniyetine katılması için izin aldı.

          Eski başkan, duruşmanın ilk gününde, Yargıç Juan Merchan'ın 18 yaşındaki Barron'un diplomasını aldığı mezuniyet törenini görmesinin yasaklanabileceğinden yakınarak; "Görünüşe göre yargıç, çok ama çok çalışan oğlumun mezuniyet törenine gitmeme izin vermeyecek" demişti.

        • 2

          Nisan ayı başında; "O harika bir öğrenci ve bu kadar başarılı olmasından gurur duyuyorum. Yıllarca annesi ve babasıyla birlikte mezuniyetini sabırsızlıkla bekliyordu ve öyle görünüyor ki yargıç benim bu dümen davadan kaçmama izin vermeyecek" diyen Trump, "Bu sahte bir dava" demişti. Ancak yargıç Merchan, "17 Mayıs tarihinin bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Sayın Trump o tarihte oğlunun mezuniyet törenine katılabilir" dedi.

        • 3

          Aynı yargıç, mahkemenin konuşma yasağını ihlal ettiğini söylediği sosyal medya paylaşımları nedeniyle Donald Trump'ın 9 bin dolar para cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

        • 4

          Manhattan'da görülen davada sanık sandalyesinde oturan Donald Trump'ın her gün mahkemeye çıkması zorunlu. Duruşma her hafta pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri yapılıyor.

          Bu hafta, Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle pazartesi günü dava görülmedi.

        • 5

          Barron Trump, Melania ve Donald Trump'ın Ocak 2021'de Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından Mar-a-Lago'ya taşınması nedeniyle Florida'daki Oxbridge Akademisi'nden 17 Mayıs Cuma günü mezun olacak.

          Barron Trump, daha önce babasının Beyaz Saray'da olduğu dört yıl boyunca Maryland'deki St. Andrew Piskoposluk Okulu'na gitmişti.

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