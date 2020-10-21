Öte yandan Biden, Trump'ın 2017'de çıkardığı ve bireyler için federal vergi üst limitini yüzde 39,6'dan 37'ye indiren yasayı tersine çevirerek, yılda 400 bin dolar ya da fazla gelir elde eden kişiler ve şirketler için vergi oranlarını artırmayı hedefliyor.