Donald Trump, bugün New York'ta hakim karşısına çıkacak

Reuters Trump, Trump Towers'a girerken destekçilerine el salladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, bugün hakim karşısına çıkmadan önce Pazartesi günü New York'a gitti.

Trump’ın Pazartesi gecesini New York’taki Trump Tower’da geçirmesi bekleniyor.

Manhattan’daki mahkemede Trump’a, porno yıldızı Stormy Daniels'a sus payı ödenmesi sırasında ticari kayıtları tahrif ettiği iddiası sorulacak.

Trump’ın karşı karşıya olduğu suçlamaların detayları, yerel saatle 14.15 (TSİ 21.15) civarındaki duruşmada açıklanacak.

76 yaşındaki Trump, tarihte bir ceza davasıyla karşı karşıya kalan ilk ABD başkanı.

Trump, suç işlediği iddiasını reddediyor.

Cumhuriyetçi Trump, Pazartesi günü Florida'daki evinden yola çıkmadan kısa bir süre önce sahibi olduğu Truth Social isimli platformda "Cadı Avı" diye yazdı.

2024 Başkanlık seçimlerine adaylığını koyan Trump’ın 24 saatlik bu yolculuğunun her anı ülke çapında yakından izleniyor.

Trump’ın Manhattan'daki ikametgahı olan Trump Tower'ın etrafındaki kavşak, Pazartesi günü olan bitene bakmak için duran New Yorklular ve turistlerle dolup taşıyordu.

Düzinelerce basın ekibi uygun olan her köşeye kamp kurarken, habercileri taşıyan en az beş helikopter de 5. Cadde'nin üzerinde uçtu.

EPA Trump Tower'ın önünde bekleyen gazeteciler

Pazartesi günü yerel saatle 16.15'ten (TSİ 23.15) hemen sonra Trump, sıkı güvenlik önlemleri altında gökdelene girerken destekçilerine el salladı. Günün geri kalanını evde hukuk danışmanlarıyla geçirmesi bekleniyor.

Salı sabahı, Gizli Servis ajanları, polis ve mahkeme memurları Trump'a emlak imparatorluğunu kurduğu New York şehrinin Manhattan bölgesindeki mahkeme binasına kadar eşlik edecek.

Eski Başkan’ın mahkemeye çıkarılmadan önce Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'ın ofisinde teslim olması bekleniyor. Buradaki süreç, parmak izinin alınmasını ve sabıka fotoğrafının çekilmesini içeriyor.

Daha sonra, kendisine iddianameyi okuyacak hakimin huzuruna çıkacak. Avukatları halihazırda Trump’ın suçlamaları kabul etmeyeceğini açıkladılar.

ABD medyasının bildirdiğine göre Trump, ticari kayıtları tahrif ettiği iddiasıyla ilgili olarak ağır sayılan en az bir suçlamayla karşı karşıya. Haberlerde Trump’a, 2016 seçimleri sırasında porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan bir ödemeyle bağlantılı yaklaşık 30 suçlama yöneltileceği öne sürüldü.

Eski Başkan’ın kefaletle serbest bırakılması, Salı akşamı Florida'daki evi Mar-a-Lago'ya dönmesi ve burada yerel saatle 20.15'te açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Duruşmanın güvenliği konusunda koordinasyonu FBI, Gizli Servis, New York polisi ve mahkeme memurlarının birlikte sağladığı bildiriliyor.

Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında New York Belediye Başkanı Eric Adams, şehre yönelik belirli bir tehdit olmasa da yetkililerin hazırlıklı olduğunu söyledi.

Adams, “Şehrimize gelmeyi düşünen bazı sorun çıkaracak tipler olsa da mesajımız açık ve basit: Kendinizi kontrol edin" dedi.

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