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        Haberler Dünyadan Donald Trump, bu defa da Foo Fighters'ın şarkısını izinsiz kullandı - Magazin haberleri

        Donald Trump, bu defa Foo Fighters'ın şarkısını izinsiz kullandı

        Donald Trump, seçim kampanyasında ünlü müzisyenlerin şarkılarını telif ödemeden kullanmaya devam ediyor. Trump, bu defa Foo Fighters grubunu kızdırdı. Ünlü rock grubu, telif hakkı ihlalinin devam etmesi halinde ilginç bir adım atmaya karar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 13:44 Güncelleme: 25.08.2024 - 13:44
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        • 1

          Donald Trump, mitinglerinde ünlü sanatçıların şarkılarını izinsiz kullanmaktan vazgeçmiyor. Kasım ayında gerçekleştirilecek olan ABD başkanlık seçiminde aday olan Trump, seçim kampanyasında bu defa ünlü rock grubu Foo Fighters'ın şarkısını izinsiz kullandı.

        • 2

          Donald Trump, önceki akşam Arizona'daki mitingini, sahneye kendisini destekleyen Robert F. Kennedy Jr.'ı çağırarak tamamladı. Kennedy Jr, Foo Fighters'ın 1997'ye ait hit şarkısı 'My Hero'yu seslendirerek kampanyasını sonlandırdı. Şarkı seçimi, Trump'ı destekleyen kalabalığı coştururken, şarkının sahibi Dave Grohl ve arkadaşlarını kızdırdı.

        • 3

          Foo Fighters grubu, Donald Trump'a net bir mesaj gönderdi; "Bunu yapma!" Ünlü rock grubu, kampanyası için kullanma izni isteseydi bile Trump'a şarkılarını kullanma izni vermeyeceklerini belirtirken, şarkıyı tekrar kullanması halinde Trump'a karşı gereken önlemleri alacaklarını söyledi.

        • 4

          Müzik grubu, Donald Trump'ı kızdıracak bir adım daha sözü verdi. Trump'ın 'My Hero' (Kahramanım) şarkısını kullanmasından elde edilecek telif gelirlerinin Kamala Harris'in başkanlık kampanyasına aktarılacağını söyledi.

        • 5

          BU İLK DEĞİL

          Donald Trump, daha önce de kampanyasında telif hakkı ihlallerinde bulundu. Amerikan soul müziğin 2008'de hayatını kaybeden ikonik isimlerinden Isaac Hayes'in ailesi 'Hold On, I'm Comin' şarkısını seçim mitinglerinde izinsiz kullanan Trump'ı telif hakkı ihlaliyle suçlayarak dava açtı.

          Beyonce, 'Freedom' şarkısını ABD başkanlık seçiminde Demokratların adayı olan Kamala Harris'e verdi. Ancak Donald Trump'ın, şarkıyı izinsiz olarak sosyal medyada paylaştığı seçim kampanyası klibinde kullanması üzerine Trump'ın videosunu sosyal medyadan sildirdi.

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