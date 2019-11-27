27 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak, güney ve batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay'ın güney ve kıyı ilçelerinde, öğle saatlerinden sonra Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa),Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Mersin ve Adana çevreleri ile Hatay'ın güney ve kıyı ilçelerinde, öğle saatlerinden sonra Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare)olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
FIRTINA VE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; güneydoğu yönlerden İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur , yüksekleri yer yer kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
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