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        Haberler Gündem Hava Durumu DONACAĞIZ! AKOM'dan İstanbul için kar alarmı | İstanbula kar ne zaman yağacak - 18 Şubat güncel hava durumu | Son dakika haberleri

        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor! Meteoroloji: Uzun zamandır böylesi görülmedi!

        AKOM, İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Çarşamba gününden itibaren karla karışık beklenen yağışın, perşembe ve cuma günü daha da kuvvetli olacağı belirtildi. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise İstanbul'da özellikle salı gecesinden itibaren kar yağışının etkili olacağını ve İstanbul'un uzun zamandır görmediği bir yağış göreceğini belirtti. Adil Tek, "Salı gecesinden itibaren karla karışık yağmur kendini gösteriyor olacak ama çarşamba günü artık bu yağış kar şekline dönmeye başlayacak. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar, İstanbul'da aralıklı olarak kar yağışlarını göreceğiz. İstanbul uzun zamandır görmediği bir yağış görmüş olacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 09:53 Güncelleme: 18.02.2025 - 09:49
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        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 17 Şubat 2025 Pazartesi itibarıyla İstanbul’da şiddetli yağış ve soğuk hava dalgasının etkili olacağını duyurdu.

        ÇARŞAMBA BAŞLIYOR

        Hafta boyunca sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte, yağışların çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmura ve kara dönüşmesi bekleniyor.

        PERŞEMBE VE CUMA KUVVETLENİYOR

        Haftalık tahminlere göre perşembe devam edecek kar yağışının cuma ve cumartesi kuvvetleneceği ve kent genelinde etkili olacağı öngörülüyor. Vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

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        SİBİRYA SOĞUKLARI GERİ DÖNÜYOR

        Uzmanların tahminlerine göre İstanbul ve çevresi, hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Hava sıcaklıklarının 0-3°C arasında seyredeceği, çarşamba gününden itibaren ise karla karışık yağmur görüleceği belirtiliyor.

        "UZUN ZAMANDIR GÖRÜLMEMİŞ BİR KAR GELECEK"

        Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da özellikle salı gecesinden itibaren kar yağışının etkili olacağını ve İstanbul'un uzun zamandır görmediği bir yağış göreceğini belirtti.

        "SALIDAN PAZARA KADAR SÜRECEK"

        Adil Tek, "Salı gecesinden itibaren karla karışık yağmur kendini gösteriyor olacak ama çarşamba günü artık bu yağış kar şekline dönmeye başlayacak. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar, İstanbul'da aralıklı olarak kar yağışlarını göreceğiz. İstanbul uzun zamandır görmediği bir yağış görmüş olacak" dedi.

        "SICAKLIK İSTANBUL'DA EKSİ 4-5 DERECELERE İNECEK"

        Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Geçtiğimiz haftalarda gelen bir kar yağışı vardı ama İstanbul'un beklediği kar yağışı olmadı, zeminde çok tutmadı. Daha çok havada gözüktü. Sistem çok sert değildi o yağışta, zeminde çok tutmadığı için İstanbulluları çok mutlu etmedi, İstanbul ve çevresini diyelim. Burada tabii ki en önemli nokta; deniz suyu sıcaklıkları ve şehir ısı adası etkisi. Şehir ısı adası etkisi, bu gelen soğuk havanın sıcaklığını biraz daha düşürüyor. Deniz suyu da 9-10 dereceler civarındaydı. Bu da yine gelen o serin havanın etkisini biraz daha yavaşlatıyordu. Ama bu sefer deniz suyu sıcaklıkları 8 derecelere kadar indi.

        "ZEMİNDE TUTACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

        Eski dönemlerde, son yıllarda İstanbul'a çok kar düşmüyor ama daha önceki yıllarda İstanbul'a düşen karların genelinde deniz suyu sıcaklıkları 8 derece civarına indiğinde zeminde tutmaya başlamıştı. Bu gelen sistem, bugünden itibaren kuzeyden yavaş yavaş geliyor. Sıcaklıklar gün gün, kademe kademe düşüş gösterecek. Her gün 1-2 derece düşecek. Örneğin İstanbul'da bugün hava sıcaklıkları 7-11 derece arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde en düşük sıcaklık da İstanbul'da -4 ile -5 derecelere kadar inecek, tabii beraberinde kar yağışı oluşturarak zeminde tutacak şeklinde gözüküyor" dedi.

        "ÇOCUKLAR BOL BOL KAR TOPU OYNACAK"

        Adil Tek, "İstanbul için kar yağışı, özellikle salı gecesinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde kendini gösteriyor olacak. Ama çarşamba günü artık bu yağış, kar şekline dönmeye başlayacak. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar, İstanbul'da aralıklı olarak kar yağışlarını göreceğiz. Zaman zaman kuvvetlenecek, zaman zaman zayıflayacak. Bunun yanında tabii ki sıcaklıkların, özellikle iç kesimlerdeki sıcaklıkların, denize yakın kesimlerde biraz sıcaklıklarda hafif yumuşama olabilir ama iç kesimlerde sıcaklıklar eksi 5, eksi 6 derecelere kadar düşecek. Bu da zeminde yağan karın tutulmasını sağlayacak. Çocuklar bol bol kayacak, kar topları bol bol oynanacak, kardan adam yapılacak. İstanbul uzun zamandır görmediği bir yağış görmüş olacak. Bunun en büyük nedeni zaten kutupsal hava ile sıcaklıkların eksi 5-6'ya inecek olması" ifadelerini kullandı.

        BARAJ DOLULUK ORANI VE DENİZ SUYU SICAKLIĞI

        Şehir genelindeki barajların doluluk oranı % 61.42 seviyesine ulaşarak 533 milyon m³ su seviyesine ulaştı. Deniz suyu sıcaklığı ise 9°C olarak ölçüldü.

        ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR

        AKOM, sürücüleri özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Şehir genelinde kar yağışıyla birlikte yolların kapanabileceği, ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceği ve gizli buzlanma riskinin arttığı bildirildi.

        Yetkililer, hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normallerinin 4-8°C altında seyredeceğini ve 26 Şubat-5 Mart tarihleri arasında normale dönmesinin beklendiğini belirtti. Vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önerildi.

        ANKARA VALİLİĞİ'NDEN KAR UYARISI

        Ankara Valiliği, yarından itibaren il genelinde etkili olacak kar yağışına karşı uyarıda bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara genelinde soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağı belirtildi.

        Yağışların Ankara çevrelerinde yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü kar şeklinde olacağı tahminine yer verilen açıklamada, meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        18 ŞUBAT SALI YURTTA HAVA DURUMU

        ANKARA: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        İSTANBUL: 8, Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        İZMİR: 14, Parçalı bulutlu hafif sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 6, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        BURSA: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ANTALYA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ADANA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        MUĞLA: 11, Parçalı bulutlu hafif sağanak yağışlı

        KONYA: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        BOLU: 4, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        SAMSUN: 5, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor

        TRABZON: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor

        RİZE: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        ERZURUM: 1, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

        MALATYA: 9, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

        VAN: 5, Parçalı ve çok bulutlu

        DİYARBAKIR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmurlu

        GAZİANTEP: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        MARDİN: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        ŞANLIURFA: 15, Parçalı ve çok bulutlu

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        #istanbul kar
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