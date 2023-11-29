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Bursa'nın Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'nde 12 Eylül tarihinde saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, ormanda arkadaşları Tahsin Şen (27) ve Ergün Aslan (43) ile domuz avına çıkan Nail Akın (72), çalılıklarda hareketlilik yaşanınca tüfekle ateş etti.

2 ÇOCUK BABASI OLAY YERİNDE ÖLDÜ Tahsin Şen Bu sırada çalılığın arkasındaki Şen ile Aslan vuruldu. Göğsünden yara alan evli ve 2 çocuk babası Tahsin Şen olay yerinde hayatını kaybetti, Ergün Aslan ise ağır yaralandı. Nail Akın'ın ihbarıyla, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI Nail Akın Ergün Aslan, ambulansla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Nail Akın ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI Tahsin Şen Savcılık sorgusunda, suçunu kabul eden ve domuz gördüğü gerekçesiyle ateş ettiğini söyleyerek, "Kastım kesinlikle yoktu. O anda domuz gördüğüm için ateş ettim" diyen Akın hakkındaki iddianame hazırlandı.

"70 METRE UZAKLIKTAYDILAR" Ergün Aslan Nail Akın'ın tüfeğinden çıkan saçmaların, 70 metre uzaklıkta bulunan Tahsin Şen'in ölümüne, Ergün Aslan'ın ise yaralanmasına neden olduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin avlanılan alan içerisinde insan olma ihtimalini ön görmesi gerektiğine dikkat çekildi. "BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA" Hakkında, "bilinçli taksir ile ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Akın'ın yargılanmasına, Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce ileriki günlerde başlanacak.