Domuz avında genç öldü, 7 kişi gözaltında!

AA

Uşak'ta, domuz avlarken av tüfeği ile vurulan Serkan D. (22) hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, aralarında babası K.D.'nin de olduğu 7 kişiyle domuz avlamak için Banaz ilçesi Paşacık köyündeki Yayla mevkiine giden Serkan D. (22), henüz tespit edilemeyen bir tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Serkan D., kaldırıldığı Banaz Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Serkan D.'nin birlikte ava çıktığı R.Ç, B.Ç, N.E, S.A, K.D, C.A. ve babası K.D., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.