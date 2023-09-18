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        Haberler Gündem 3. Sayfa Domuz avı feci bitti!

        Domuz avı feci bitti! Arkadaşına isabet etti

        Kastamonu'da iki arkadaşın tarlada ekili mahsulleri korumak için çıktıkları domuz avı feci bitti. Arkadaşının silahından çıkan kurşunun isabet ettiği İsmail Göloğlu, hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 13:41 Güncelleme: 18.09.2023 - 13:41
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        Domuz avı feci bitti!
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        Kastamonu'da, arkadaşların domuz avında 1 kişi yaşamını yitirdi.

        İl merkezine bağlı Kaşçılar köyünde gece saatlerinde meydana gelen olayda, İsmail Göloğlu, tarlada ekili olan mahsullerini korumak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte domuz avına çıktı.

        Av sırasında İsmail Göloğlu, O.D.'ye ait av tüfeğinden çıkan kurşunun isabet etmesi neticesinde ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Göloğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Jandarma ekipleri, O.D.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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