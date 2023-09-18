Domuz avı feci bitti!

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Kastamonu'da, arkadaşların domuz avında 1 kişi yaşamını yitirdi.

İl merkezine bağlı Kaşçılar köyünde gece saatlerinde meydana gelen olayda, İsmail Göloğlu, tarlada ekili olan mahsullerini korumak amacıyla arkadaşlarıyla birlikte domuz avına çıktı.

Av sırasında İsmail Göloğlu, O.D.'ye ait av tüfeğinden çıkan kurşunun isabet etmesi neticesinde ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Göloğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, O.D.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.