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Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası yaraları sarmak ve depremzedelere yardımda bulunmak için spor dünyasından da destekler gelmeye devam ediyor. Depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına Hırvatistan Milli Takım kalecisi Dominik Livakovic de katıldı.

Livakovic, Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya’ya karşı giydiği forma ve eldivenleri, depremzedeler için Türkiye'nin Zagreb büyükelçiliğine bağışladı.

Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, yaptığı açıklamada, "Hırvat Milli Kaleci Dominik Livakoviç, Dünya Kupası’nda Brezilya’ya karşı yine devleşerek takımını yarı finale çıkardığı formasını ve penaltıları kurtardığı eldivenini geliri depremzedeler için kullanılmak üzere teslim etti" ifadesini kullandı.

28 yaşındaki kaleci, 2022 Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan Brezilya - Hırvatistan karşılaşmasında kurtardığı penaltılarla takımını yarı finale taşımıştı.

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