Dominik Livakovic'e soruşturma şoku!
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'e ülkesinde soruşturma açıldı.
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Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Dominik Livakovic'in başı dertte.
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Hırvat basınında yer alan haberlere göre; Krk Adası'ndaki Muraj Köyü'nde yer alan kültürel ve tarihi bir alanda izin almadan inşaat yaptırdığı iddia edilen Livakovic hakkında, Zadar Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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Livakovic'in sahibi olduğu arazide, UNESCO'nun kültür mirası listesinde bulunan surların iç kısmına zarar verildiği aktarıldı.
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