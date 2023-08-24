Dominik Livakovic, depremzedeleri unutmamıştı

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Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in transferi konusunda Dinamo Zagreb ile görüşmelerin başladığını duyururken Hırvat file bekçisinin İstanbul'a geleceği de belirtildi. Sarı-lacivertli taraftarların günlerdir beklediği başarılı kalecinin birkaç ay öncesinde Türkiye için yaptığı yardım da yeniden gündem oldu.

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ülkemizi yasa boğarken futbol camiası da seferber olmuştu. Dünyanın önde gelen futbolcuları, depremzedelere yardım için harekete geçerken birçok ünlü futbolcu, kendileri için özel olan eşyaları açık artırmaya çıkarmış ve gelirlerini bağışlamıştı. Livakovic de bu yıldızlar arasındaydı. REKLAM

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde ülkesini Brezilya karşısında kurtardığı penaltılarla yarı finale taşıyan Livakovic, o maçta giydiği forma ve eldivenleri imzalayarak bağışlama kararı almıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Hırvat kaleciye teşekkür etmiş ve "Teşekkürler koca yürekli adam Livakovic… Hırvat Milli Kaleci Dominik Livakoviç, Dünya Kupası’nda Brezilya’ya karşı yine devleşerek takımını yarı finale çıkardığı formasını ve penaltıları kurtardığı eldivenini geliri depremzedeler için kullanılmak üzere teslim etti" ifadelerini kullanmıştı. Livakovic'in depremzedelere verdiği bu destek, transferi sonrasında yeniden gündeme geldi. Teşekkürler koca yürekli adam #Livakoviç…



Hırvat Milli Kaleci Dominik Livakoviç, Dünya Kupası’nda Brezilya’ya karşı yine devleşerek takımını yarı finale çıkardığı formasını ve penaltıları kurtardığı eldivenini geliri depremzedeler için kullanılmak üzere teslim etti.👏 pic.twitter.com/oLbpQzYPPg — Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) February 18, 2023