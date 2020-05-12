Dominik Cumhuriyeti ve Panama'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor

Bölge basınındaki haberlere göre, Dominik Cumhuriyeti'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artarak 393'e, vaka sayısı 287 artarak 10 bin 634'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin toplam sayısı da 2 bin 870'e çıktı.

- Panama'da ölenlerin sayısı 244'e yükseldi

Panama'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 7 kişi artarak 244'e, vaka sayısı 166 artarak 8 bin 448'e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin toplam sayısı da 4 bin 501 oldu.