Thiem, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Takımımla tüm koşulları değerlendirerek turnuva takvimimde değişiklik yapmaya karar verdik. Harika kalabalıklar önünde unutulmaz maçlar oynadığım ve birçok anı biriktirdiğim Melbourne'deki Avustralya Açık'ta bu yıl oynamayacağım. Sezona gelecek ay sonu Arjantin'deki turnuvayla başlayacağım. Avustralyalı taraftarları özleyeceğim ama 2023'te tekrar döneceğim." ifadelerini kullandı.

Tek erkekler klasmanında 15. sırada bulunan 28 yaşındaki Thiem, sakatlığı sebebiyle hazirandan bu yana kortlardan uzak kalmıştı.

Geçen sene ABD Açık'ta şampiyon olan eski dünya 3 numarası Thiem, Avustralya Açık'ta ise final oynamıştı.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası, 17-30 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek.