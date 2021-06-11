Dominic Raab’dan Kuzey İrlanda açıklaması

Reuters

Dominic Raab, cuma günü Sky News’e verdiği demeçte topu AB’ye attığını söyleyerek "Öneriler sunduk, son zamanlarda gördüğümüz bölücü yaklaşım yerine çift taraflı kazanç sağlayan bir yol bulmak artık AB'ye kalmış." ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ABD Başbakanı Joe Biden arasındaki ikili görüşmenin çok sıcak bir atmosferde geçtiğini söyleyen Raab, ikilinin görüşmeler sırasında Kuzey İrlanda meseleleriyle ilgili zaman kaybetmediğini, ‘‘oyalanmadığını’’ söyleyerek ifade etti.