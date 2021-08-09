İngiltere'den Belarus'a yaptırım kararı

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Belarus'ta Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko rejimi tarafından devam eden demokrasi ve insan hakları ihlallerinin altını oyulmasına yanıt olarak ticaret, finans ve havacılığa yönelik yaptırım paketi kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu yaptırım paketinin, Belarus hava yolu şirketlerinin İngiltere'de aşırı uçmasını veya inmesini önlemek için havacılık önlemleri ve Lukaşenko'nun lüks uçak filosuna teknik yardım sağlanmasının yasaklanmasını içerdiğine işaret edildi.
Bunun yanı sıra Lukaşenko rejimine giden gelir miktarını azaltmak amacıyla potasyum hidrat, petrol ürünleri, mal ve teknolojilerin durdurulması ve izlenmesi, sigara üretiminde kullanılan ürünler ile teknolojiye ilişkin ticari önlemlerin pakette yer aldığı kaydedildi.
Yaptırımların ayrıca Belarus devleti tarafından ihraç edilen devredilebilir menkul kıymetler ve para piyasası araçlarının satın alınmasının yanı sıra devlet bankaları tarafından ihraç edilenlerin satın alınması ve kredi sağlanmasını yasaklayan mali önlemleri içerdiğine işaret edildi.
Açıklamada, alınan kararların, Lukaşenko rejimine baskı uygulamak için önemli bir ek adımı temsil ettiğinin altı çizildi.
RAAB: İNGİLTERE LUKAŞENKO'NUN EYLEMLERİNİ KABUL ETMEYECEK
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptırım kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Lukaşenko rejimi Belarus'ta demokrasiyi çiğnemeye ve insan haklarını ihlal etmeye devam ediyor. Bu yaptırımlar, İngiltere'nin (Belarus'taki) hileli seçimden bu yana Lukaşenko'nun eylemlerini kabul etmeyeceğini gösteriyor. Lukaşenko'nun devlete ait endüstri ürünleri İngiltere'de satılmayacak ve havacılık şirketlerimiz onun lüks uçak filosuna dokunmayacak."
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Dışişleri Bakanı Raab, 3 Ağustos'ta Londra'da Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya ile bir araya gelmişti.
Belarus'ta 1994'ten bu yana 5 kez art arda Cumhurbaşkanı seçilen Aleksandr Lukaşenko, 9 Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 80,1 oyla yeniden kazanmış, en yakın rakibi Tikhanovskaya yüzde 10,12 oy alabilmişti.
Tikhanovskaya'nın önderliğindeki muhalefet seçim sonuçlarına karşı çıkmış, "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.
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