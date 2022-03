Galatasaray'ın İspanyol teknik adamı Domenec Torrent, beIN Sports canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İşte Torrent'in açıklamaları...

Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında alınan galibiyetleri değerlendiren Torrent, "Öncelikle burada sadece 45 gün geçirdik. Bunu sezon öncesi gibi düşünebiliriz. Normalde sezon başında başlamış olsak öncesinde zamanımız oluyor. Başlangıçta alışma dönemini geçirmek gerekiyor. Takım içinde bazı değişiklikler yaptık, yeni konseptler getirdik. Bunun için de tabii ki zaman gerekiyor. Geldiğimizde 7 günde üç maçımız vardı. Neredeyse antrenman yapamadık o dönem. Zor bir dönemde geldik ve önceliğimiz en kısa sürede puan kazanmaktı. Benim oyun anlayışım üzerinde düşünecek olursak takım birçok anlamda kendini geliştirdi. İki maçta neredeyse 100'er dakika hem fiziksel hem oyun anlamında takım kendini gösterdi. Fiziksel olarak zaten takımın kendini güçlendirdiğini düşünüyorum. Taktiksel açıdan da benim 15 yıldır üzerinde durduğum tarza alışmaya başladı takım." dedi.

"KONYASPOR BENİ ETKİLEDİ"

"Kimse bir maçta ne olacağını bilemez ama buradaki dört yıldızın bir anlamı var. Her zaman kazanmak için sahaya çıkan bir takımız biz. Konyaspor'un oyununu beğendim. Beni etkileyen bir takım oldu. İkinci sırada olmaları rastlantı değil. Pozisyonel olarak iyi oynadıklarını düşünüyorum. Kaleden çıkma kısmında da iyiler. Hızlı bir şekilde fırsat yaratabiliyorlar. Kendine güvenen bir takım. Dün izlediğim bir maçları vardı. 5-1 kaybettiler. O maç sonucu tam tersi olması gereken bir maçtı mesela. Bu takıma saygı göstererek sahaya çıkacağız. Ama Galatasaray sahaya her çıktığında o maçı kazanmak için çıkar."

"EKİBİMDEKİ GUERRERO DURAN TOPLAR KONUSUNDA EN İYİLERDEN BİRİ"

"Ekibimizde Jordi Guerrero var. O İspanya'da en iyi duran top uzmanlarından biri. Rakibin son 6-7 maçına bakıyoruz, hem hücumda hem savunmada neler yapıyor onlara bakıyoruz. Son 2 günde de onlara nasıl daha fazla pozisyon çıkarırız, onlara bakıyoruz. Gelişmemiz gereken yerler var ama her geçen gün daha iyi olacağız. Özellikle son maçta taktiksel gelişme gösterdiğimize inanıyorum. Kaybedilen toplarda geri kazanmak için hızlı tepki verdik. Daha fazla pozisyon bulmaya başladık. Son maçta 4 gol attık ama daha fazla da atabilirdik. Hem hücum hem de savunmada takım kendini geliştiriyor."

OYUN ANLAYIŞINI ANLATTI

"Bazen sistemle stili karıştırıyoruz. Taktiksel olarak baktığımız zaman, bunu takımdaki oyunculara uygun şekilde yapmak gerekiyor. Neticede bu takımı biz kurmadık. Zeki davranıp takımdaki kaliteli oyuncuları doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Son iki maçı 4-3-3 ile bitirdik. Kanat oyuncularımız çok açık oynadılar. Tarz tartışılamaz aslında. Topa sahip olduğumuz zaman topu kaybetmeme, hatlar arasında oynama, açık oynama, kaleciden başlayarak kısa pasla oyuna başlama ve maçın ana karakteri olma. Top kayıplarında da hızlı tepki verip topu geri kazanmak. Bu benim için vazgeçilmez. Birlikte hücum, birlikte savunma... Bu benim inandığım oyun stili. 15-20 yılımı verdim bunun için. Hem Pep Guardiola ile birlikte hem de kendi yönettiğim takımlarda bunu yaptık. Benim antrenör olarak yönetmek istediğim takımın stili budur. Bu yolda ilerliyoruz ama bu her maçı kazanmak anlamına gelmiyor. Futbol bu. Bazen kaleciler çok iyi kurtarışlar yapıyor, bazen iyi fırsatlar kaçıyor. Mesela ben farklı bakabilirim ama dışarıdaki insanlar sonuç odaklı bakıp beraberliği kötü yorumlayabiliyorlar. Benim için önemli olan kazandıysak nasıl kazandık ya da nasıl kazanabiliriz bu."

"KATALUNYA'DA TÜRK FUTBOLU DENİNCE AKLA GALATASARAY GELİYOR"

"Dört yıldızlı tek takım, çok büyük bir takım. Ben burada teknik direktör olmaktan onur duyuyorum. Katalunya'da Türk futbolu denince insanların aklına direkt Galatasaray geliyor. UEFA Kupası'nı kazandı Arsenal'e karşı, Real Madrid'e karşı Süper Kupa'yı kazandı. İlk gün başkan bana kulübün tarihini anlattı, gerçekten etkilendim. Bu kulüpten fazlası. Sadece futboldan bahsetmiyorum, aynı zamanda topluluk olmasından bahsediyorum. Lisesi, üniversitesi, kendi içindeki cemiyeti... Ben antrenör olarak bir şeye ait olma hissini yaşamayı seven biriyim. 45 gün geçirdiğim halde şunu söyleyebilirim ki benim için özel bir kulüp. Sadece antrenör olarak değil. Bir gün buradan ayrılmış olsam bile evde oturur Galatasaray'ı izler ve desteklerim."

"İKİNCİ ANTRENÖRLÜĞÜ HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

"İkinci antrenör gibi şeyler okudum. Ben mesela sadece iyi akşamlar dedim, medyada birçok farklı şey yazıldı. Aslında işler çok hızlı gelişti. Ben yalnızca Pep'in yanında ikinci antrenörlük yaptım, onun dışında teknik direktördüm hep. Birçok takımdan bana teklifler geldi Pep ile çalıştıktan sonra. Genç bir hocanın yanında yardımcı antrenörlük yapmamı istediler, reddettim. Benim Pep'ten önce de 15 yıllık bir antrenörlüğüm var, istediğim tek şey dünyanın en iyisinden öğrenmekti. Pep dışında herhangi birinin yanında yardımcı antrenörlük düşünmezdim zaten. Biz orada birkaç gün içinde Galatasaray'ın 8 tane maçını izledik. Zaten takımın şanını biliyoruz, maçlarını da izleyip fikir edinmek istedik. Sonraki gün kabul ettim, uçağa binip geldim."

MANCHESTER CITY'DEN TRANSFER YAPACAKLAR MI?

"Öyle bir durum her zaman söz konusu. Benim birçok kulüple yakın ilişkim var, bunlardan biri de Manchester City. Tabii şu an bizim asıl odaklandığımız nokta ekip olarak içinde bulunduğumuz durumdan çıkmak. Bizim için hem ekip hem yönetim hem taraftar için, Galatasaray gibi büyük bir kulüp için sindirmesi zor bir durum. Her hafta üç puan alarak nereye kadar yükseleceğimize bakacağız. Sportif direktörlük için gerçekten bilge insanlar var kulübümüzde. Onların da benim de iyi ilişkilerimiz var kulüplerle. Biz onlardan memnunuz çünkü onlar geldiğinden beri iki maç kazandık. Ayrıca ekibimize de bir sakinlik getirdiklerini düşünüyoruz. Sayın başkanın ve yönetimin doğru karar aldığını düşünüyorum. Çünkü onlar sayesinde güçleniyoruz ve daha iyi bir takım çıkaracağımızı düşünüyoruz."

"FATİH TERİM'LE REKABET ETMEK İÇİN GELMEDİM"

"Baskıyı bu oluşturmadı aslında. İçinde bulunduğumuz durum oluşturdu. Sayın Terim sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da önemli bir isim. Çok saygıdeğer bir antrenör ve ben de kendisine büyük saygı duyuyorum. Bu kadar büyük bir isimden sonra takımın başına kim gelirse gelsin bir karşılaştırma yapacaklardı. Ama taraftarlarımızın şunu anlamasını rica ediyorum. Kim gelirse gelsin takımı geliştirmek için daha iyi olması için gelir. Galatasaray'ın çok büyük hocaları, çok büyük futbolcuları oldu ama kimse sonsuza kadar yaşayamaz. Fatih Terim'in yerine atanmış olmak kolay değil. Ama ben buraya Terim'e karşı mücadele etmek ya da kendimi onunla karşılaştırmak için gelmedim. Takımı içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için geldim. Hepimizin anlaması gerekiyor, kişiler gelip geçicidir ama kulüpler kalıcıdır. Herkes birbirine destek olursa takım çok daha güçlü oluyor, onlar olmazsa takım daha güçsüz oluyor"

"BARCELONA'NIN GÜÇLÜ YANLARI VAR AMA ZAYIF YÖNLERİ DE VAR"

"Sadece ben değil, ekibimizde birçok kişi yıllarca Barcelona'da çalıştı. Tabii ki özelliklerini biliyoruz ama Barça, bir ay önceki Barça'dan daha farklı. Bu senenin en iyi Barcelona takımıyla karşılaşacağız. Birçok büyük takıma karşı önemli başarılar alıyorlar. Ama Galatasaray'ın da büyük oyuncuları var, büyük bir tarihi var. Biz büyük bir takımız ve üzerine rakibi de tanıyoruz. Bununla beraber iyi çalışıp ödevimizi yapacağız. Birçok güçlü tarafları var ama zayıf noktaları da var. Tabii ki iyi bir şekilde çalışacağız, zor olduğunu herkes biliyor ama biz çalışmamızı yaptıktan sonra oraya her şeyimizi vermek için çıkacağız, kazanmak için çıkacağız."

ARDA TURAN, BABEL, FEGHOULI, MORUTAN...

"Mesela belli regülasyonlarımız var, ona uygun şekilde oyuncu çıkarmamız gerekiyor sahaya. Morutan'ın yerinde oynayabilecek başka oyuncularımız da var ve iyi performans da alıyoruz. Günün sonunda hepsi iyi antrenman yapıyor ve biz rakibe karşı hangi oyunculardan verim alabileceğimizi düşünüp buna göre karar veriyoruz. Tabii burada rotasyon dediğim şey yazı tura değil. Antrenmanları izleyip iyi performans sergileyen oyuncular arasında rakibe göre döngü oluşturmaktan bahsediyoruz.

Tabii ki kadroda deneyimli olmamızda fayda var. Antrenörler olarak bir sonraki maçtan ötesini çok fazla düşünemiyoruz. Oyuncuların da aynı şeyi yapması lazım. Formda olduklarını her zaman göstermeleri lazım. Öncelikle Konyaspor'a karşı kazanmak istiyoruz, sonra Avrupa'ya gideceğiz. İlk odaklandığımız şeyler bunlar. Her gün sportif direktörümüz Pasquale ve yardımcısıyla konuşuyoruz. Bence Babel ve Feghouli için konuşmaya zamanımız olacaktır daha"