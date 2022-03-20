Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Gaziantep FK mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Torrent’in değerlendirmeleri şu şekilde:

“Sahada çok dengeli bir maç vardı. Sonuç sahadaki oyunu net bir şekilde yansıtmıyor diye düşünüyorum. İlk yarıda son saniyede bir gol yedik. Pozisyonun neden penaltı olduğunu anlayamıyorum. Bafe’nin beraberlik getirme şansı olan net pozisyonu vardı.Futbol adil bir oyun değil. Orada 2-2 yapmamız durumunda maç farklı bir yere gidebilirdi. Golü kaçırmamız, daha sonra rakibin top kaybından bir gole ulaşmasıyla maç elimizden kaçmış oldu. Dediğim gibi, maç sahada gayet dengeli gidiyordu.”