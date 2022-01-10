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Domenec Torrent kimdir, kaç yaşında, nereli? Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent mi olacak?

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrilmiş durumda. Spor basınında Manchester City'de Guardiola'nın yardımıcısı olan Domenec Torrent'in Galatasaray'ın yeni hocasının olacağı iddia edildi. Peki Domenec Torrent kimdir, kaç yaşında, nereli?

10.01.2022 - 15:49 | Güncelleme: BİYOGRAFİ

  • Galatasaray'da teknik direktör arayışları başladı. Fatih Terim'le yol ayrılığına gidilmesinin ardından gözler Terim'in yerine gelecek isme çevrildi. Konuyla ilgili olarak spor basınında Domenec Torrent'in ismi geçmeye başladı. İşte Domenec Torrent'in hayat hikayesine ilişkin bilgiler...

  • Domenec Torrent kimdir, nereli? Domenec Torrent kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? 

    Tam adı Domenec Torrent Font olan tecrübeli futbol adamı, 14 Temmuz 1962 yılında İspanya'da dünyaya geldi. Katalan ekipleri Unio Esportiva Olot ve Guixols'ta kısa süre futbol oynayan Torrent, 27 yaşında kramponlarını astı ve antrenörlüğe adım attı. 

    Çeşitli eğitimleri almasının ardından Palafrugell'de 6, Palamos ve Girona'da 1 yıl teknik direktörlük yapan İspanyol futbol adamı, 2007 yılında Barcelona'nın yolunu tuttu, Katalan devinde Guardiola ile birlikte çalışmaya başladı.

  • Temmuz 2008'de Guardiola, A takımın başına geçerken Torrent de ekibin içerisinde yer aldı. Barcelona'daki 4 sezonunda 3 lig, 3 İspanya Süper Kupası, 2 UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupası, 2 Avrupa Süper Kupası, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 2 Kral Kupası ile toplam 13 kupa kazanan Josep Guardiola, kulüp tarihinin en büyük başarılara ve rekorlara sahip olduğu bir döneme imza attı.

     

    Barça'nın Avrupa'yı salladığı dönemde Guardiola'nın yardımcısı olan Torrent, İspanyol teknik adamın 1 sezon takım çalıştırmamasına rağmen ayrılmadı. Guardiola, Temmuz 2013'te Bayern'in başına geçerken yardımcısı Torrent de Almanya'nın yolunu tuttu.

  • Guardiola ile birlikte Bavyera ekibinde 3 başarılı yıl geçiren Torrent'in dünyaca ünlü teknik adam ile çıktığı yolda bir sonraki durak Manchester City oldu. 2016/2018 yılları arasında City'de Guardiola'nın yardımcılığını yakan Domenec Torrent, İngiliz ekibinden ayrılma kararı aldı.

    Haziran 2018'de New York City'nin başına geçen ve burada 60 maça çıkan Torrent, 29 galibiyet, 14 beraberlik, 17 mağlubiyet aldı, 1.68 puan ortalaması yakaladı. 

    Kasım 2019'da Amerika defterini kapatan İspanyol futbol adamı, Temmuz 2020'de Güney Amerika'ya yelken açtı ve Brezilya'nın köklü ekiplerinden Flamengo'nun başına geçti.

    Torrent yönetimindeki Flamengo, 26 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Flamengo'nun evinde Sao Paulo'ya 4-1, deplasmanda Atletico Mineiro'ya 4-0 kaybetmesi sonrası görevden alınan 59 yaşındaki teknik direktör, 3 ay geçirdiği Flamengo'da 1.92 puan ortalaması yakaladı.

    Kasım 2020'den beri herhangi bir takım çalıştırmayan Domenec Torrent, UEFA Pro Lisans sahibi. İspanyol futbol adamının ağırlıklı olarak tercih ettiği sistem ise 4-2-3-1.

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