Temmuz 2008'de Guardiola, A takımın başına geçerken Torrent de ekibin içerisinde yer aldı. Barcelona'daki 4 sezonunda 3 lig, 3 İspanya Süper Kupası, 2 UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupası, 2 Avrupa Süper Kupası, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 2 Kral Kupası ile toplam 13 kupa kazanan Josep Guardiola, kulüp tarihinin en büyük başarılara ve rekorlara sahip olduğu bir döneme imza attı.

Barça'nın Avrupa'yı salladığı dönemde Guardiola'nın yardımcısı olan Torrent, İspanyol teknik adamın 1 sezon takım çalıştırmamasına rağmen ayrılmadı. Guardiola, Temmuz 2013'te Bayern'in başına geçerken yardımcısı Torrent de Almanya'nın yolunu tuttu.