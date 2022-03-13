İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında ilk kez bir derbi maçta görev yapacak.

Teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra 21. hafta öncesinde göreve başlayan Torrent, bu süreçte 9 resmi maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Süper Lig'de Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Barcelona gibi rakiplere karşı görev yapan 59 yaşındaki teknik adam, ilk kez takımının başında bir derbiye çıkacak.