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Antalya Ticaret Borsası (ATB), Ocak ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksleri verilerini açıkladı.

Buna göre Domates fiyat endeksi, geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 142.87’lik artış gösterirken, ATB'den yapılan açıklamaya göre, bu artış son 7 yılın açık ara yükseliş rekoru oldu. Ocak ayı itibariyle yıllık gerçekleşmelerde Sebze Fiyat Endeksi yüzde 107.31 artış gösterdi. Bu artış, son 7 yılın en yüksek ikinci ocak ayı artışı oldu.

Meyve Fiyat Endeksi ise yüzde 1.32 azaldı.

Domates Fiyat Endeksi ocakta bir önceki aya göre ise yüzde 73 yükseldi.