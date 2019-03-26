* Domatesin saça faydaları

Şampuan ve saç kremi gibi birçok saç bakım ürününün, içeriğinde domates ekstresi bulunur. Bunun nedeni, domatesin sağlıklı saçlar için mükemmel uyarıcılar olan A, B, C ve E gibi önemli besinleri içermesidir.



