Domaniç’te koronavirüse çekilen klip ile dikkat çekildi - KÜTAHYA

AA

“Önce Domaniç Başaracak” etiketiyle tüm kurumların aynı anda sosyal medyadan paylaştığı klip kısa sürede ilçe sınırlarını da aşarak yüzlerce paylaşımla binlerce insana ulaştı.Klipte, kahvelerin, parkların bomboş görüntülerinin ardından ilçe ye damgasını vurmuş yaşlıların duygusal görüntüleri geliyor, fondan gelen müzikle ‘Önce Domaniç Başaracak’ şiiri okunuyor.

Domaniç Kaymakamlığınca ilçenin yerel gazetesine yaptırılan görüntü, kısa sürede yayılırken İpek de hem görüntüleri hazırlayan ekibe hem de Domaniçlilere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Tabiatın bize her türlü mucizesini sunduğu güzel ilçem Domaniç'te, Muratlı’dan Karaköy'e, Çukurca’dan Saruhanlar’a, Hisar’dan Yeşilköy’e kadar ilçemizin her bir noktasında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu mücadeleyi ancak bir olursak kazanırız. Hiçbir şey aldığımız nefesten daha kıymetli değildir. Siz kıymetli hemşerilerimi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. İnanıyor ve güveniyorum ki özlediğimiz günlere kavuşmayı önce Domaniç başaracak."