Domaniç’te 3 aracın karıştığı kazada: 1 yaralı

Bilal Çetin yönetimindeki 54 KN 644 plakalı otomobil, Domaniç-Tavşanlı kara yolu Germen Deresi mevkisinde Fatih Köse'nin kullandığı 16 BDN 47 plakalı minibüsle ve Recep Arığ idaresindeki 43 U 2639 plakalı otomobille çarpıştı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan sürücü Bilal Çetin, Domaniç İlçe Hastanesinde tedavi altına alındı.

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