Domaniç'te "Salgınla Topyekun Mücadele Grubu" kuruldu - KÜTAHYA

AA

İlçe Kaymakamı Muhammed Enes İpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 20 kişiden oluşan grubun, salgınla mücadelede toplumsal bilincin kazandırılması amacıyla kurulduğunu bildirdi.Kış aylarının gelmesiyle salgının yayılımında kritik sürece girildiğini vurgulayan İpek, "İlçedeki her haneye ulaşarak bizzat bilgilendirme yaparak toplum bilincini oluşturmak istiyoruz. Bugünden itibaren salgınla mücadeleyi farklı bir boyuta taşıyıp sivil bir rolle adapte olacağız. Gerekirse hane hane toplumumuzun sağlığı için dolaşacağız." ifadelerini kullandı.