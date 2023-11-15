Domaniç Dağları sonbaharın renkleriyle buluştu
Kütahya ile Bursa'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yollar ve sonbaharın güzellikleri havadan dron ile görüntülendi
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Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne çıkan virajlı yollar, sarı, kırmızı ve kahverengi tonlardaki sonbahar yapraklarıyla kaplandı.
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Yolculuk yapanlar, Kütahya'dan Bursa'ya doğru inerken Domaniç Dağları'nın etkileyici manzarasına tanık oluyor.
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Doğa tutkunları ve fotoğraf severler için adeta bir cazibe merkezi haline gelen bölge, mevsimsel değişimlerin getirdiği renk çeşitliliğiyle güzel bir atmosfer sunuyor.
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Tabiat ve fotoğraf tutkunları bölgeye çeken ormanların göz kamaştıran tonları ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.
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