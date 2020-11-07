Domaniç Dağları'nda renk şöleni - KÜTAHYA

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İç Ege'de yer alan ve yüzde 53'ü ormanlarla kaplı, Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç, sonbaharda da göz alıcı renkleriyle büyüleyici etki bırakıyor.Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçedeki ormanlar, ziyaretçilerle dolup taşıyor. Özellikle doğa yürüyüşü yapmayı sevenler, buraya yoğun ilgi gösteriyor.İnegöl-Domaniç kara yolunda bulunan ormanlık alan büründüğü sarı, yeşil ve kızıl renklerle görenlere görsel bir şölen sunuyor.Şelaleleri ve dereleriyle de ilgi çeken bölgedeki manzara, doğa tutkunlarında büyük hayranlık uyandırıyor.