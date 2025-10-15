Habertürk
        Domaniç Dağları'na uzanan 'kıvrımlı yollar'da sonbahar manzarası

        Domaniç Dağları'na uzanan 'kıvrımlı yollar'da sonbahar manzarası

        Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan 'kıvrımlı yollar', sonbahar renkleriyle sürücülere güzel manzara sunuyor. Çevresindeki ağaçların sarı ve yeşilin tonlarına büründüğü yol, dronla görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 11:35 Güncelleme: 15.10.2025 - 11:35
        'Kıvrımlı yollar'da sonbahar manzarası
        Bursa ile Kütahya'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yolların, mevsim renkleriyle oluşturduğu manzara, dronla havadan görüntülendi.

        İnegöl-Domaniç arasındaki 45 kilometrelik yolun 17 kilometresini oluşturan 'kıvrımlı yol', 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne ulaşıyor.

        Sürücüler ve yolcular, Kütahya'dan Bursa'ya doğru inerken, Domaniç Dağları'nın manzarasına tanık oluyor.

        Sürücüler, çevresindeki ağaçların sonbahar renklerine büründüğü manzaranın keyfini çıkararak yolculuk yapıyor.

        Yol, manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline geldi.

        Fotoğraf sanatçısı Özcan Aslan’ın objektifine yansıyan yol, çevresindeki mevsim renkleriyle yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor.

        #Domaniç Dağları
        Yazı Boyutu
