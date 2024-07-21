Domagoj Vida'dan milli takıma veda kararı!
AEK forması giyen 35 yaşındaki savunma oyuncusu Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.
Giriş: 21.07.2024 - 16:58 Güncelleme: 21.07.2024 - 16:58
Yunanistan'ın AEK Atina takımında forma giyen Domagoj Vida, Hırvatistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.
35 yaşındaki futbolcu, 2010'dan bu yana formasını giydiği Hırvatistan ile 105 maça çıktı. Vida, bu karşılaşmalarda 4 kez gol sevinci yaşadı.
Tecrübeli savunma oyuncusu 2018 ile 2022 yılları arasında Süper Lig'de Beşiktaş forması giymişti.
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