Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gökhan Gönül'e seslendi.

Vida, Gökhan Gönül'le olan fotoğrafını paylaşıp ''Bizimle kal'' notunu düştü. Beşiktaş'taki sözleşmesinin sonuna gelen 35 yaşındaki sağ bekin geleceği belirsizliğini koruyor.

Bu sezon Süper Lig'de 29 maça çıkan Gökhan Gönül takımına 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı yaptı.