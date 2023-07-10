Dolunay Soysert'in aile tatili
Dolunay Soysert, Yalıkavak'taki bir sitede objektiflere yansıdı. Ailesiyle birlikte tatil yapan oyuncu, denizin ve güneşin keyfini çıkardı
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Dolunay Soysert, ailesiyle birlikte Yalıkavak'ta tatil yapıyor.
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Bir sitenin iskelesinde görüntülenen Dolunay Soysert, gün boyunca denizin ve güneşin keyifin çıkardı.
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Üzerinde mavi renklerin hakim olduğu desenli bir bikini giymeyi tercih eden Dolunay Soysert, yeğeniyle birllikte iskeleden atladı.
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Keyfinin yerinde olduğu görülen Dolunay Soysert, bir süre denizde yüzdükten sonra güneşlenmek için iskeleye çıktı.