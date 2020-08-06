Merhaba sevgili Habertürk okurları… Ağustos ayına girdiğimiz şu günlerde haftayı 3 Ağustos’ta, Kova burcunda meydana gelen Dolunay ile karşılıyoruz. Sert etkiler barındıran Dolunay’da ciddi tartışmalara, anlaşmazlıklar sıkıntılara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Ayrıca önemli kararlar verirken, anlaşma veya sözleşme imzalarken profesyonel kişilerden tavsiye almanızda, iyice düşünmenizde fayda var. Bunun yanında 5 Ağustos’ta Merkür Aslan burcuna, 7 Ağustos Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Peki burçları ayrı ayrı neler bekliyor? 3-9 Ağustos haftalık burç yorumları için detaylar haberimizde…
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
3 Ağustos haftasında kariyer ve maddi konular gündeminizde olacak sevgili Koç burçları… Ancak 3 Ağustos’ta Kova burcunda meydana gelen Dolunay’ın ardından tatsızlıklara, beklenmedik olaylara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Bu aralar dobralık adı altında sert eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Yapmanız gereken en iyi şey kötü sözleri göz ardı etmeniz olacaktır. 7 Ağustos’ta Venüs’ün Yengeç burcuna geçişiyle ev, araba veya değerli bir eşya satın almak isteyenler için şanslı bir zaman dilimi olacaktır. Yatırımlarınızı iyi değerlendirmeye bakın.
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Ufak tefek sıkıntılar yaşasanız da iyimser bir ruh halinde olduğunuz güzel bir haftaya adım atıyorsunuz sevgili Boğa burçları… Sıkıntılarınızın baş nedeni ise iş ve kariyer konuları! 3 Ağustos’ta Kova burcunda meydana gelen Dolunay, var olan kariyer sorunlarınızı artırabilir. Yöneticinizle aranızda birtakım sorunlar çıkabilir. Siz de uzun zamandır susmanın verdiği etkiyle olayları abartabilirsiniz. Bu nedenle sabırlı olun ve sorunu kökünden halletmeye bakın. 5 Ağustos’ta Merkür’ün Aslan burcuna geçişiyle fedakar olabilir, Venüs’ün Yengeç burcuna geçişiyle daha cana yakın ve romantik olabilirsiniz
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU
Ödemeler, gelir ve gider durumlarının ön planda olacağı bir haftadasınız sevgili İkizler burçları… Haftayı ise 3 Ağustos’taki Dolunay ile beraber karşılıyorsunuz. Sert etkilerin olduğu Dolunay’da işlerinizde pürüzler meydana gelebilir. Beklenmedik aksilikler, özellikle seyahat konusunda istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Ancak maddi konularda büyük bir şans söz konusu… Venüs’ün Yengeç burcuna geçişiyle eylül ayına kadar gelirlerde artış yaşanabilir.
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda parlayacağınız, mutlu olacağınız ve şanslı etkilerle güleceğiniz bir haftaya giriyorsunuz sevgili Yengeç burçları. Ancak 3 Ağustos’taki Dolunay’da dikkat etmeniz gereken konular var. Sert etkiler barındıran Dolunay’da harcamalarla ilgili sıkıntıya düşebilir ve giderlerinizi dengelemeye çalışırken zorlanabilirsiniz. Ancak bir yandan da gelirleriniz de artacak. Venüs’ün burcunuza geçişiyle umulmadık güzel gelişmeler, aşk hayatınızda şanslı etkiler yaşanabilir. Güzelliğin simgesi olan Venüs, ayrıca dış görünüşünde değişiklik yapmak isteyenleri de destekliyor olacak.
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