KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızla gülüp eğleneceğiniz fakat kariyerde yoğunlukların olduğu bir haftadasınız sevgili Kova burçları… İş hayatınızda yaşadığınız stres biraz yorgun düşmenize sebep olabilir. Bir yandan da 3 Ağustos’ta Kova burcunda bir Dolunay meydana geldi. Dolunay’da aile içinde sesler yükselebilir. Ayrıca elinizdeki paraya da dikkat etmenizde fayda var. Eğer işinizden memnun değilseniz yeni tekliflerle hem maddi hem de manevi olarak rahatlama yaşayacaksınız. Aşk ve ilişkilerde ise kıskançlıklar ve fazla sorulan sorular canınızı sıkabilir.