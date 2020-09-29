'Doluda 5 bin araç hasar gördü'

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Öğle saatlerinde İstanbul'da meydana gelen dolu yağışı, araç sahiplerini endişeye sürüklerken, bazı araçlarda ise dolu nedeniyle hasara yol açtı.

Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı ve RS Servis CEO'su Ünal Ünaldı, İstanbul'da yaşanan dolu yağışının hemen ardından ilk yarım saatte 100 araç için başvuru aldıklarını açıkladı.

Ünaldı, "Yaşanan dolu afetinde ilk yarım saatte 100'e yakın başvuru gerçekleşti ve araçların onarımı için servis noktalarımıza almaya başladık. Dolu hasarının boyasız göçük düzeltme tekniği ile onarılması gerektiğini tekrar bu vesileyle hatırlatmak istiyoruz. Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan dolu yağışı sebebiyle ortalama 5 bin aracın hasar gördüğünü tahmin ediyoruz" dedi.

Ünaldı, boyasız göçük düzeltme tekniğinin, boyanın zarar görmediği göçüklerin, özel el aletleri ile boyaya zarar vermeden onarılması tekniği olduğunu belirtti.

Uygulanan bu teknik sayesinde, aracın geleneksel yöntemlerle (kaporta ve boya) onarım görmemesi sebebi ile orijinalliğin korunmuş olacağını kaydeden Ünaldı, bu sayede ikinci el satışlarda bu araçlar için değer düşüklüğünün söz konusu olmayacağını vurguladı.