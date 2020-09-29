'Doluda 5 bin araç hasar gördü'

Öğle saatlerinde İstanbul'da meydana gelen dolu yağışı, araç sahiplerini endişeye sürüklerken, bazı araçlarda ise dolu nedeniyle hasara yol açtı.
Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı ve RS Servis CEO'su Ünal Ünaldı, İstanbul'da yaşanan dolu yağışının hemen ardından ilk yarım saatte 100 araç için başvuru aldıklarını açıkladı.
Ünaldı, "Yaşanan dolu afetinde ilk yarım saatte 100'e yakın başvuru gerçekleşti ve araçların onarımı için servis noktalarımıza almaya başladık. Dolu hasarının boyasız göçük düzeltme tekniği ile onarılması gerektiğini tekrar bu vesileyle hatırlatmak istiyoruz. Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan dolu yağışı sebebiyle ortalama 5 bin aracın hasar gördüğünü tahmin ediyoruz" dedi.
Ünaldı, boyasız göçük düzeltme tekniğinin, boyanın zarar görmediği göçüklerin, özel el aletleri ile boyaya zarar vermeden onarılması tekniği olduğunu belirtti.
Uygulanan bu teknik sayesinde, aracın geleneksel yöntemlerle (kaporta ve boya) onarım görmemesi sebebi ile orijinalliğin korunmuş olacağını kaydeden Ünaldı, bu sayede ikinci el satışlarda bu araçlar için değer düşüklüğünün söz konusu olmayacağını vurguladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!