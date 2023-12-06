Dolu Kadehi Ters Tut'tan 'Dedim Olabilir: Bir Bağımsız Müzik Belgeseli'

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Dolu Kadehi Ters Tut, 'Dedim Olabilir: Bir Bağımsız Müzik Belgeseli' adını verdikleri belgesel serisini yayınlayacaklarını açıkladı.

Birçok müzik insanının da dönemlerine ait tanıklıklarını ve röportajlarını içeren belgeselin yönetmenliğini Cahit Kaya Demir, yapımcılığını ise Uğurhan Özay ve Oğulcan Ava’nın kurduğu yapım şirketi SMF Productions üstlendi.

Uğurhan Özay, Cahit Kaya Demir ve Oğulcan Ava

Nejat Yavaşoğulları, Murat Meriç, Harun İzer, Metin Uzelli, Serkan Fidan, Zeynep Okyay, Deniz Tekin, Canozan, Sedef Sebüktekin, Nova Norda, Dilan Balkay, Billur Battal, Bahadır Kartal, Berke Köymen, Burak Gürpınar, Can Kalyoncu gibi müzik piyasasından önemli isimlerin röportajlarıyla yer aldığı 'Dedim Olabilir'in ilk bölümü 16 Aralık’ta YouTube’da yayınlanacak.