"Dolu Kadehi Ters Tut", Konya'da

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"Dolu Kadehi Ters Tut" konseri, saat 21.00 itibariyle başlayacak. Konya’daki sevenleri ile buluşacak olan ikili, en beğenilen şarkılarını müzikseverler için seslendirecek. Pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenen konser, muhteşem açık hava sahnesinin coşkusuyla tarifsiz bir atmosfere dönüşecek.

Simge, Melek Mosso, Gazapizm, Hüsnü Şenlendirici ve Halil Sezai gibi birbirinden değerli sanatçılar ile gerçekleştirdiği konserler dolayısıyla Anadolu’da kültürel ve sanatsal yaşamda yeni bir soluk kazandıran Babil Sanat, özlenen sahneleri müzikseverlerle buluşturmayı sürdürüyor.