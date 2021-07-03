Araç sahipleri dikkat! Dolu yağışına karşı Meteoroloji'den uyarı geldi. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da meydana gelen dolu yağışı sonrası büyük mağduriyetler yaşanmış araç sahipleri o günden sonra gelen dolu haberlerinin ardından araçlarını halı ve kilimler örterek korumaya almaya başlamışlardı.

Peki bugün de İstanbul'a dolu yağacak mı? İşte son dakika Meteoroloji haberleri ve dolu uyarısı...

SAĞANAK BASTIRACAK, SICAKLIKLAR DÜŞECEK!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Aksaray, Kayseri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çorum, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise yağış alan yerlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

DOLU UYARISI

Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çorum, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısıyla birlikte dolu yağışı uyarısı bulunmuyor.