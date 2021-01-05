İHA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde öğleden sonra meydana gelen aşırı yağış ve dolu nedeniyle bazı seraların plastik örtüsü çöktü ve su baskınları yaşandı.

İHA'nın haberine göre, İncekum mevkiinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle bazı seraların içine su girerken dolu ağırlığını kaldıramayan örtüler çöktü.

Çöken seraların içine dolu ve yağmur suyu girdi. Aşırı yağmur nedeniyle oluşan sel suları seralara doldu. Dolu ve selden yaklaşık 150 - 200 dönüm seranın etkilendiği öğrenildi.