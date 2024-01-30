Dolmuş şoförü keçiye mey çaldı
Gümüşhane'de dolmuş şoförü Engin Çelik'in keçiye mey çaldığı görüntüler gülümsetti
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Kent merkezinde dolmuş şoförlüğü yapan 43 yaşındaki Çelik, Özcan Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki dolmuş durağında sırasını beklerken mey çalmaya başladı.
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Bu sırada durağın yakınında otlayan sürüden ayrılan 2 keçi, Çelik'in yanına geldi.
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Çelik'in mey çalmayı sürdürdüğü anlar, duraktaki arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu görüntüler beğeni topladı.
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Engin Çelik, mey çaldığı sırada 2 keçinin yanına geldiğini belirterek, "Keçilerden biri yaklaşık yarım saat beni dinledi. Bir arkadaşımız da keçinin beni dinlerken çektiği görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Çok güzel yorumlar aldık" dedi.