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        Haberler Yaşam Keçiye 'mey' konseri ilgi gördü

        Dolmuş şoförü keçiye mey çaldı

        Gümüşhane'de dolmuş şoförü Engin Çelik'in keçiye mey çaldığı görüntüler gülümsetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 09:25 Güncelleme: 30.01.2024 - 09:25
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          Kent merkezinde dolmuş şoförlüğü yapan 43 yaşındaki Çelik, Özcan Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki dolmuş durağında sırasını beklerken mey çalmaya başladı.

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          Bu sırada durağın yakınında otlayan sürüden ayrılan 2 keçi, Çelik'in yanına geldi. 

           

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          Çelik'in mey çalmayı sürdürdüğü anlar, duraktaki arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu görüntüler beğeni topladı.

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          Engin Çelik, mey çaldığı sırada 2 keçinin yanına geldiğini belirterek, "Keçilerden biri yaklaşık yarım saat beni dinledi. Bir arkadaşımız da keçinin beni dinlerken çektiği görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Çok güzel yorumlar aldık" dedi.

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