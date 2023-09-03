Dolmabahçe’de milli maç heyecanı!
Beşiktaş Stadyumu'nda Sivasspor müsabakası sonrası A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan ile oynadığı 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası final müsabakası yayınlandı
Beşiktaş’ın Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor ile karşılaştığı maç sonrası Beşiktaş Stadyumu’ndaki skorboardlardan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Sırbistan ile oynadığı 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası final müsabakası yayınlandı.
Maçın son dakikalarında stadyum görevlileri tarafından dağıtılan Türk bayrakları ile mücadeleyi seyreden taraftarlar, heyecan dolu anlar yaşayarak Filenin Sultanları'na destek oldu.